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Сливала адреса и составы семей украинцев: суд арестовал 48-летнюю пособницу сепаратистов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Сливала адреса и составы семей украинцев: суд арестовал 48-летнюю пособницу сепаратистов

В Луганской области арестована 48-летняя женщина, которая сливала российским оккупантам частную информацию украинских служащих. Ей сообщили о подозрении в государственной измене.

Следователи уже установили, что женщина наладила сотрудничество с сотрудником “МГБ ЛНР” в мессенджере Telegram. Все данные она передавала сепаратистам “ЛНР” в период с сентября 2021 по январь 2022 года.

48-летняя подозреваемая передавала россиянам не только имена, номера телефонов, адреса и составы семей украинских служащих. На телефоне следователи также обнаружили информацию о:

  • численности того или иного органа;
  • характеризующих данных сотрудников;
  • кадровых назначениях;
  • местах дислокации зданий СБУ;
  • списках задержанных.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) УК Украины. 15 февраля Северодонецкий городской суд Луганской области отправил женщину в СИЗО.

Откуда подозреваемая узнавала всю ту информацию, которая интересовала пророссийских боевиков, устанавливается. Если суд докажет вину женщины, ей грозит от 12 до 15 лет за решеткой с возможной конфискацией имущества.

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Источник: Луганская областная прокуратура

Фото: Луганская областная прокуратура

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