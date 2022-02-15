Сливала адреса и составы семей украинцев: суд арестовал 48-летнюю пособницу сепаратистов

В Луганской области арестована 48-летняя женщина, которая сливала российским оккупантам частную информацию украинских служащих. Ей сообщили о подозрении в государственной измене.

Следователи уже установили, что женщина наладила сотрудничество с сотрудником “МГБ ЛНР” в мессенджере Telegram. Все данные она передавала сепаратистам “ЛНР” в период с сентября 2021 по январь 2022 года.

48-летняя подозреваемая передавала россиянам не только имена, номера телефонов, адреса и составы семей украинских служащих. На телефоне следователи также обнаружили информацию о:

численности того или иного органа;

характеризующих данных сотрудников;

кадровых назначениях;

местах дислокации зданий СБУ;

списках задержанных.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) УК Украины. 15 февраля Северодонецкий городской суд Луганской области отправил женщину в СИЗО.

Откуда подозреваемая узнавала всю ту информацию, которая интересовала пророссийских боевиков, устанавливается. Если суд докажет вину женщины, ей грозит от 12 до 15 лет за решеткой с возможной конфискацией имущества.

Источник: Луганская областная прокуратура

Фото: Луганская областная прокуратура