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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР

В Запорожской области силовики СБУ пресекли деятельность пророссийской сепаратистки, которая вместе с сообщниками открыто выступала за возрождение СССР.

На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР

По данным следствия, леворадикалы агитировали население за “возвращение Украины в правовое поле Советского Союза”. Установлено, что задачи выполнялись по требованию кураторов с РФ.

Конечной целью организатора ячейки было формирование советских госструктур госвласти через процедуру так называемого народовластия.

— Официальные органы власти Украины должны сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти, — говорится в сообщении.

  • На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР
  • На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР
  • На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР
  • На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР
  • На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР
  • На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР
На Запорожье задержали сепаратистку, открыто агитировавшую за возрождение СССР / 3 фотографии

В одном из поселков Запорожье было подано заявление на избирательный участок с целью проведения фейкового волеизъявления.

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Во время обысков по месту жительства так называемой руководительницы пророссийской ячейки были изъяты компьютерная техника, агитационные материалы и документация с подтверждением преступной деятельности.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

“Русская весна” в Запорожье

Летом 2020 года контрразведка СБУ выявила группу злоумышленников, которые занимались агитацией за создание “Запорожской Народной Республики”.

После событий 2014 мужчины всячески помогали боевикам на оккупированных территориях Донбасса, а с начала 2020 года начали пропаганду за свержение конституционного строя и установление “республики” вроде так называемых ЛДНР, но уже в Запорожье.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК Украины.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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