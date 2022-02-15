Зливала адреси і склади родин українців: суд заарештував 48-річну пособницю сепаратистів

У Луганській області заарештували 48-річну жінку, яка передавала російським окупантам приватну інформацію українських службовців. Їй повідомили про підозру у державній зраді.

Слідчі вже встановили, що жінка налагодила співпрацю зі співробітником “МДБ ЛНР” у месенджері Telegram. Усі дані вона надавала сепаратистам “ЛНР” у період з вересня 2021 року по січень 2022 року.

48-річна підозрювана передавала росіянам не лише імена, номери телефонів, адреси та склади сімей українських службовців. На її телефоні слідчі також виявили інформацію про:

чисельність того чи іншого органу;

характеризуючі дані співробітників;

кадрові призначення;

місця дислокації будівель СБУ;

списки затриманих осіб.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.111 (Державна зрада) КК України. 15 лютого Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив жінку в СІЗО.

Звідки підозрювана дізнавалася усю ту інформацію, що цікавила проросійських бойовиків, наразі встановлюється. Якщо суд доведе вину жінки, їй загрожує від 12 до 15 років за ґратами з можливою конфіскацією майна.

Джерело: Луганська обласна прокуратура

Фото: Луганська обласна прокуратура