Зливала адреси і склади родин українців: суд заарештував 48-річну пособницю сепаратистів

У Луганській області заарештували 48-річну жінку, яка передавала російським окупантам приватну інформацію українських службовців. Їй повідомили про підозру у державній зраді.
Слідчі вже встановили, що жінка налагодила співпрацю зі співробітником “МДБ ЛНР” у месенджері Telegram. Усі дані вона надавала сепаратистам “ЛНР” у період з вересня 2021 року по січень 2022 року.
48-річна підозрювана передавала росіянам не лише імена, номери телефонів, адреси та склади сімей українських службовців. На її телефоні слідчі також виявили інформацію про:
- чисельність того чи іншого органу;
- характеризуючі дані співробітників;
- кадрові призначення;
- місця дислокації будівель СБУ;
- списки затриманих осіб.
Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.111 (Державна зрада) КК України. 15 лютого Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив жінку в СІЗО.
Звідки підозрювана дізнавалася усю ту інформацію, що цікавила проросійських бойовиків, наразі встановлюється. Якщо суд доведе вину жінки, їй загрожує від 12 до 15 років за ґратами з можливою конфіскацією майна.
Джерело: Луганська обласна прокуратура