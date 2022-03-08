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Факты / Происшествия

Войска РФ снова обстреляли Харьков — погибли четыре человека

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Войска РФ снова обстреляли Харьков — погибли четыре человека

За сутки с 7 по 8 марта российские войска снова обстреливали и бомбили с воздуха жилые кварталы и различные объекты Харькова и сельские населенные пункты области.

В результате обстрелов погибли четыре человека, тела которых нашли под завалами. Окончательная информация о погибших и пострадавших сейчас уточняется.

В ГСЧС сообщили, что 7 марта в 15.30 поступило сообщение о пожаре в жилой 9-этажке по ул. Краснодарской. Горели 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1 500 кв. м. Огонь удалось потушить только в 19.55.

Войска РФ снова обстреляли Харьков — погибли четыре человека / 4 фотографии

В целом за сутки спасатели более 40 раз выезжали для ликвидации пожаров и разбора завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.

Обстрелы Харькова не прекращаются уже несколько дней. Так, 6 марта в Харькове российские военные артиллерией обстреляли супермаркет, в результате чего четыре человека погибли, еще 15 получили ранения.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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