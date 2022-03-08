За добу з 7 до 8 березня російські війська знову обстрілювали та бомбардували з повітря житлові квартали та різні об’єкти Харкова, і сільські населені пункти області.

Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, тіла яких знайшли під завалами. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

У ДСНС повідомили, що 7 березня о 15.30 надійшло повідомлення про пожежу в житловій 9-поверхівці на вул. Краснодарській. Горіло 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі становить понад 1 500 кв.м. Вогонь вдалося загасити лише о 19.55.

Війська РФ знову обстріляли Харків – загинуло четверо людей / 4 фотографии

Загалом за добу рятувальники понад 40 разів виїжджали для ліквідації пожеж і розбирання завалів зруйнованих будівель. Загалом було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 осіб особового складу ДСНС.

Обстріли Харкова не припиняються вже кілька днів. Так, 6 березня у Харкові російські військові артилерією обстріляли супермаркет, внаслідок чого чотири людини загинуло, ще 15 дістали поранень.