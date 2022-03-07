ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

В Харькове из-за артобстрела супермаркета погибли четыре человека, 15 ранены

Марта Бондаренко редактор ленты
В Харькове из-за артобстрела супермаркета погибли четыре человека, 15 ранены

Вчера, 6 марта, в Харькове российские военные артиллерией обстреляли супермаркет, в результате чего четыре человека погибли, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Трагедия произошла около полудня по ул. Академика Вальтера. Пока правоохранители устанавливают тип артиллерийских снарядов, которые использовал враг.

— В результате указанных действий страны-агрессора погибли по меньшей мере четыре человека, телесные повреждения получили более 15 человек, — говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Читайте
Под завалами нашли тела восьми человек: войска РФ снова обстреляли Харьков

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка