Вчера, 6 марта, в Харькове российские военные артиллерией обстреляли супермаркет, в результате чего четыре человека погибли, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Трагедия произошла около полудня по ул. Академика Вальтера. Пока правоохранители устанавливают тип артиллерийских снарядов, которые использовал враг.

— В результате указанных действий страны-агрессора погибли по меньшей мере четыре человека, телесные повреждения получили более 15 человек, — говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.