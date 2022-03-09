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Факты / Происшествия

Российские захватчики принудительно транспортируют спасательное судно Сапфир в Севастополь

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
судно Сапфір

Российские захватчики принудительно транспортируют гражданское спасательное судно Сапфир во временно оккупированный россиянами Севастополь. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Капитан Сапфира, которому предоставили возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, проинформировал, что захваченное судно транспортируют в порт временно оккупированного Севастополя.

Он сообщил, что на борту находятся “зеленые человечки”, которые держат экипаж “под дулами”. А на судно прибыл капитан россиян, взявший на себя функции командования.

По данным Министерства обороны, такие действия квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными Бугель-490, Касс, Аргумент, Бульба, Гусар, Витал.

— Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно Сапфир, которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море.

Требуем немедленно освободить спасательное судно Сапфир и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда, — говорилось в обращении.

Гражданское спасательное судно Сапфир находится на балансе Морской поисково-спасательной службы Украины.

Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения и т.д. На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

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Фото: Думская

Источник: ГУР Украины

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