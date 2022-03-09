Российские захватчики принудительно транспортируют гражданское спасательное судно Сапфир во временно оккупированный россиянами Севастополь. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Капитан Сапфира, которому предоставили возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, проинформировал, что захваченное судно транспортируют в порт временно оккупированного Севастополя.

Он сообщил, что на борту находятся “зеленые человечки”, которые держат экипаж “под дулами”. А на судно прибыл капитан россиян, взявший на себя функции командования.

По данным Министерства обороны, такие действия квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными Бугель-490, Касс, Аргумент, Бульба, Гусар, Витал.

— Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно Сапфир, которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно Сапфир и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда, — говорилось в обращении.

Гражданское спасательное судно Сапфир находится на балансе Морской поисково-спасательной службы Украины.

Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения и т.д. На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

Фото: Думская

Источник: ГУР Украины