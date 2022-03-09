Російські загарбники примусово транспортують цивільне рятувальне судно Сапфір до тимчасово окупованого росіянами Севастополя. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Капітан Сапфіра, якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, поінформував, що захоплене судно транспортують у порт тимчасово окупованого Севастополя.

Він повідомив, що на борту перебувають “зелені чоловічки”, які тримають екіпаж “під дулами”. А на судно прибув капітан росіян, який взяв на себе функції командування.

За даними Міністерства оборони, такі дії кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів з позивними Бугель-490, Кас, Аргумент, Бульба, Гусар, Витал.

— Вами незаконно захоплене та утримується українське рятувальне судно Сапфір, яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості й класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно Сапфір і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого військово-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи, – йшлося у зверненні.

Цивільне рятувальне судно Сапфір перебуває на балансі Морської пошуково-рятувальної служби України.

Борт призначений для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, які терплять лихо, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння тощо. На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

Фото: Думская

Джерело: ГУР України