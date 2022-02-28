ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Украинские пограничники со Змеиного живы, но в российском плену

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинские пограничники со Змеиного живы, но в российском плену

Украинские морпехи и пограничники с острова Змеиный живы, однако сейчас находятся в плену российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Морпехи дважды отбили нападения российских оккупантов, однако из-за нехватки боекомплектов они не смогли продолжить защищать остров.

– Мы очень рады узнать о том, что наши побратимы живы и с ними все хорошо, – говорится в сообщении.

Однако в ВМС отмечают, что российская пропаганда пытается раскрутить новость о том, что якобы власти Украины “забыли, похоронили своих подчиненных”.

Читайте
Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море - Зеленский

Сами же российские военные полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т.д. Связь со Змеиным была потеряна.

Из-за постоянных обстрелов со стороны вражеских боевых кораблей и авиации не позволили доставить помощь нашим военным.

Кроме того, 26 февраля, получив информацию, что на Змеином среди украинских защитников могут быть погибшие и раненые, на остров выехало гражданское судно МПРС Сапфир.

На борту также находились священники ПЦУ Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники.

Их также незаконно захватили российские военные.

— Незаконный захват гражданского судна – некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права, – отмечают в сообщении ВМС ВСУ.

Украина требует от России немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

Читайте
Россия захватила в Черном море два гражданских украинских судна

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка