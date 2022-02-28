Украинские морпехи и пограничники с острова Змеиный живы, однако сейчас находятся в плену российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Морпехи дважды отбили нападения российских оккупантов, однако из-за нехватки боекомплектов они не смогли продолжить защищать остров.

– Мы очень рады узнать о том, что наши побратимы живы и с ними все хорошо, – говорится в сообщении.

Однако в ВМС отмечают, что российская пропаганда пытается раскрутить новость о том, что якобы власти Украины “забыли, похоронили своих подчиненных”.

Сами же российские военные полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т.д. Связь со Змеиным была потеряна.

Из-за постоянных обстрелов со стороны вражеских боевых кораблей и авиации не позволили доставить помощь нашим военным.

Кроме того, 26 февраля, получив информацию, что на Змеином среди украинских защитников могут быть погибшие и раненые, на остров выехало гражданское судно МПРС Сапфир.

На борту также находились священники ПЦУ Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники.

Их также незаконно захватили российские военные.

— Незаконный захват гражданского судна – некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права, – отмечают в сообщении ВМС ВСУ.

Украина требует от России немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.