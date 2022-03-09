В Харьковской области в результате очередного авианалета российские войска сбросили как минимум три неуправляемых авиабомбы на небольшое село Донец Слобожанской общины.

Одна из них попала в фундамент двухэтажного дома на улице Диденко. Дом разрушился мгновенно. К счастью, трем людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, еще одного человека вытащили спасатели.

Также спасатели обнаружили под завалами тела двух погибших, среди которых 7-летний ребенок.

Войска РФ сбросили три авиабомбы в Харьковской области: погиб 7-летний ребенок / 5 фотографий

Между тем в Харькове спасатели, волонтеры и коммунальщики работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.

Всего за сутки спасатели отреагировали на 18 вызовов о пожарах, разрушениях и других чрезвычайных происшествиях.

Обстрелы российскими войсками Харькова и области не утихают уже несколько дней подряд. Так, за сутки с 7 по 8 марта захватнические войска снова бомбили с воздуха жилые кварталы и различные объекты Харькова, и сельские населенные пункты области.

Тогда в результате обстрелов погибли четыре человека, тела которых нашли под завалами.