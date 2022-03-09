У Харківській області внаслідок чергового авіанальоту російські війська скинули щонайменше три некерованих авіабомби на невеличке село Донець Слобожанської громади.

Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вулиці Діденка. Будинок був знищений миттєво. На щастя, трьом людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів, ще одного постраждалого витягли рятувальники.

Також рятувальники знайшли під завалами тіла двох загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.

Війська РФ скинули три авіабомби на Харківщині: загинула 7-річна дитина / 5 фотографий

Тим часом у Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Загалом за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі, руйнації та інші надзвичайні події.

Обстріли російськими військами Харкова і області не вщухають вже кілька днів поспіль. Так, за добу з 7 до 8 березня загарбницькі війська знову бомбардували з повітря житлові квартали та різні об’єкти Харкова, і сільські населені пункти області.

Тоді внаслідок обстрілів загинули четверо людей, тіла яких знайшли під завалами.