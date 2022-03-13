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Факты / Происшествия

Российские войска взяли в плен мэра Днепрорудного Матвеева

Юля Захарченко редактор ленты
Российские войска взяли в плен мэра Днепрорудного Матвеева

Российско-оккупационные войска взяли в плен мэра города Днепрорудный под Запорожьем Евгения Матвеева.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что городского главу похитила группа вражеских военных сегодня около 8.30.

— Враг запугивает местное население, проводя информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти и местным общинам, распространяет дезинформацию и постоянно берет местное население в заложники. 13 марта в 8.30 военные Российской Федерации взяли в плен городского голову города Днепрорудное, — отметил он.

Старух подчеркнул, что враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы и минометы, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд. Вражеские войска совершили артиллерийский обстрел и уничтожили мост через реку Акчокрак. На блокпостах российская армия насильственно отнимает еду, одежду, предметы личной гигиены.

Запорожская областная военная администрация работает над эвакуацией из опасных регионов Украины гражданского населения и предоставления гуманитарной помощи.

Местные жители Запорожья готовятся к обороне города – с ними проводят занятия, во время которых граждане учатся обращаться с оружием и получают необходимые навыки по тактической медицине.

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Фото: Днепрорудненский городской совет

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