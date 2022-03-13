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Російські війська взяли у полон мера Дніпрорудного Матвєєва

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російські війська взяли у полон мера Дніпрорудного Матвєєва

Російсько-окупаційні війська взяли у полон мера міста Дніпрорудне під Запоріжжям Євгена Матвєєва.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що міського главу викрала група ворожих військових сьогодні близько 8.30.

– Ворог залякує місцеве населення, проводячи інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади та місцевих громад, поширює дезінформацію та постійно бере місцеве населення у заручники. 13 березня о 8.30 військові Російської Федерації взяли у полон міського голову міста Дніпрорудне, – зазначив він.

Старух наголосив, що ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб. Ворожі війська здійснили артилерійський обстріл та знищили міст через річку Акчокрак. На блокпостах російська армія насильно забирає їжу, одяг, предмети особистої гігієни.

Запорізька обласна військова адміністрація працює над евакуацією з небезпечних регіонів України цивільного населення та доставлення гуманітарної допомоги.

Місцеві жителі Запоріжжя готуються до оборони міста – з ними проводять заняття, під час яких громадяни навчаються поводитися зі зброєю та отримують необхідні навички з тактичної медицини.

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Фото: Дніпрорудненська міська рада

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