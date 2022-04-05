Больше всего военных преступлений РФ зафиксировано в Киевской области — глава МВД

Больше всего военных преступлений российских военнослужащих зафиксировали в Киевской области. Полицейские сейчас документируют все факты российской агрессии, опрашивают местных жителей и собирают доказательства.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, эти преступления против мирного населения не имеют срока давности.

— Изнасилование, совершенное оккупантом во время военного времени, квалифицируется как военное преступление. У него нет срока давности, виновник будет нести ответственность. Его объявляют в розыск. В любой стране, где он будет находиться, его могут задержать и передать украинскому правосудию, — подчеркнул глава МВД.

Если мирный житель погиб, тогда специалисты должны провести эксгумацию тела и сделать необходимые экспертизы для доказательства связи с военным, совершившим преступление. С помощью анализов ДНК установится его причастность – ответственность будет нести не только преступник, но и его командир.

– За все время войны задержано более 600 диверсантов. Больше всего военных преступлений зафиксировано в Киевской области — сейчас их 1,2 тыс., — отметил министр.

Во время разведки украинские защитники нашли книгу штатно-должностного учета и поименный список личного состава.

С помощью этого можно полностью идентифицировать и ускорить поиск российских военных, находившихся во временно оккупированном населенном пункте.

По словам Монастырского, в деоккупированных городах осталось много неразорвавшихся мин и взрывоопасных предметов, поэтому министр призвал граждан подождать с возвращением в город. Только вчера работники ГСЧС нашли и обезвредили более 5 тыс. взрывчаток.