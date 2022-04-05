Правоохранители расследуют военные преступления российских военных, совершивших Бучанскую резню. Сотни людей погибли в результате агрессивных действий захватчиков, которые пытали мирных жителей под Киевом.

По данным Офиса генерального прокурора, в подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками.

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем беспощадно убивали их.

И это только один из вопиющих случаев – таких жертв сотни в Буче. Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления РФ, на местах преступлений работают работники Национальной полиции.

Правоохранители делают все для того, чтобы установить обстоятельства каждого военного преступления и преступников, причастных к российской агрессии. Вражеские военные должны понести ответственность за агрессивные действия против мирного населения, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Прокуратура расследует уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). По действующему законодательству, соответствующие действия наказываются тюремным заключением сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.