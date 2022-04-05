Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 40 день войны
Убили Убили
161 ребенка
Ранили Ранили
>264 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Происшествия

Бучанская резня: прокуратура открыла производство по фактам военных преступлений РФ

Юля Захарченко редактор ленты
Бучанская резня: прокуратура открыла производство по фактам военных преступлений РФ

Правоохранители расследуют военные преступления российских военных, совершивших Бучанскую резню. Сотни людей погибли в результате агрессивных действий захватчиков, которые пытали мирных жителей под Киевом.

По данным Офиса генерального прокурора, в подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками.

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем беспощадно убивали их.

И это только один из вопиющих случаев – таких жертв сотни в Буче. Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления РФ, на местах преступлений работают работники Национальной полиции.

Правоохранители делают все для того, чтобы установить обстоятельства каждого военного преступления и преступников, причастных к российской агрессии. Вражеские военные должны понести ответственность за агрессивные действия против мирного населения, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Прокуратура расследует уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). По действующему законодательству, соответствующие действия наказываются тюремным заключением сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Читайте
Бучанская резня: почему русские цинично заявляют, что это фейк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка