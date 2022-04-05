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Найбільше воєнних злочинів РФ зафіксовано у Київській області – очільник МВС

Юля Захарченко редакторка стрічки
Денис Монастирський

Найбільше воєнних злочинів російських військовослужбовців зафіксували у Київській області. Поліцейські зараз документують всі факти російської агресії, опитують місцевих жителів та збирають докази.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, ці злочини проти мирного населення не мають терміну давності.

– Зґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він не має терміну давності, винуватець нестиме відповідальність. Його оголошують у розшук. У будь-якій країні, де він перебуватиме, його можуть затримати та передати українському правосуддю, – наголосив очільник МВС.

Якщо мирний житель загинув, тоді фахівці мають провести ексгумацію тіла та зробити необхідні експертизи для доведення зв’язку з військовим, який вчинив злочин. За допомогою аналізів ДНК встановиться його причетність – відповідальність нестиме не лише злочинець, а також його командир.

– За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано в Київській області – зараз їх 1,2 тис., — зазначив міністр.

Під час здійснення розвідки українські захисники знайшли книгу штатно-посадового обліку та поіменний список особового складу.

За допомогою цього можна повністю ідентифікувати та пришвидшити пошук російських військових, які перебували у тимчасового окупованих населених пунктах.

За словами Монастирського, у деокупованих містах залишилося багато нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів, тому міністр закликав громадян почекати з поверненням до міста. Лише вчора працівники ДСНС знайшли та знешкодили понад 5 тис. вибухівок.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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