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Бомбил Конотоп, Изюм и Волноваху: российскому пилоту сообщили о подозрении

Юля Захарченко редактор ленты
Бомбил Конотоп, Изюм и Волноваху: российскому пилоту сообщили о подозрении

Российскому пилоту, бомбившему населенные пункты Донецкой, Харьковской и Сумской областей с воздуха, сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

По данным Офиса генерального прокурора, с 24 февраля до 3 апреля 2022 года пилот Вооруженных сил РФ совершил несколько боевых вылетов на многоцелевом истребителе СУ-35 с разных военных аэродромов государства-агрессора в воздушное пространство Украины.

Подозреваемый наносил ракетные удары по городам Конотоп, Купянск, Изюм и Волноваха. Он обеспечивал другим авиационным полкам российской армии беспрепятственные обстрелы и бомбардировки на территории Украины, в частности, авиабомбами и крылатыми ракетами.

3 апреля во время выполнения очередной преступной боевой задачи в воздушном пространстве Украины самолет сбили военнослужащие ВСУ, а пилота после приземления взяли в плен. Гражданину РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Преступные действия российского пилота являются нарушением статей 51 и 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов (Протокол I).

Согласно нормам международного гуманитарного права, во время следствия пилота Вооруженных сил России будут содержать в одном из учреждений исполнения наказаний, определенных как место содержания военнопленных.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pexels

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