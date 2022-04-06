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Расстрелянные жители и первые авиаудары: зверства российских военных в Бородянке

Юля Захарченко редактор ленты
Расстрелянные жители и первые авиаудары: зверства российских военных в Бородянке

В поселке Бородянка под Киевом российские военные расстреливали мирных жителей, разбиравших завалы жилых домов после вражеских авиаударов.

Глава Бородянской общины Георгий Ерко рассказал о зверствах российской армии в Киевской области. По его словам, вражеские войска вели огонь по гражданскому населению из бронетранспортеров и автоматов.

– Бородянка сейчас освобождена от российских оккупантов. Она почти полностью разрушена. Первые проходящие колонны расстреливали мирных жителей и их дома, несмотря на то, что по ним никто не открывал огня. Погибли около восьми человек во время прохождения колонны. Стреляли из БТР и автоматов. К большому сожалению, первый авиационный удар получил наш поселок.

По его словам, один из авиационных вражеских ударов попал на 9-этажный жилой дом, а люди, которые скрывались в подвалах здания от опасности, были живьем похоронены. Местные жители пытались откопать людей, однако вражеские колонны расстреливали граждан, которые разбирали завалы.

Георгий Ерко подчеркнул, что российские войска не давали возможности открыть гуманитарные коридоры в Бородянку. Он отметил, что жители поселка находились в сверхсложных условиях.

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Фото: ГСЧС

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