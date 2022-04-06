Бомбив Конотоп, Ізюм та Волноваху: російському пілоту повідомили про підозру

Російському пілоту, який бомбив населені пункти Донецької, Харківської та Сумської областей з повітря, повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

За даними Офісу генерального прокурора, з 24 лютого до 3 квітня 2022 року пілот Збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35 з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України.

Підозрюваний завдавав ракетні удари по містам Конотоп, Куп’янськ, Ізюм та Волноваха. Він забезпечував іншим авіаційним полкам російської армії безперешкодні обстріли та бомбардування на території України, зокрема, авіабомбами та крилатими ракетами.

3 квітня під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України літак збили військовослужбовці ЗСУ, а пілота після приземлення взяли у полон. Громадянину РФ повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Злочинні дії російського пілота є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I).

Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, під час слідства пілота Збройних сил Росії утримуватимуть в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених.