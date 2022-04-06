Под Тернополем локализовали загрязнение воды после повреждения резервуаров обломками ракеты

В Кременецком районе Тернопольской области удалось локализовать загрязнение воды. Сейчас все населенные пункты, кроме села Сапанов, могут пользоваться ею для бытовых нужд.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш отметил, что областной лабораторный центр проводит забор воды и почвы несколько раз в день. Однако в селе Сапанов возле реки Иква ситуация не изменилась — показатели вредных веществ по-прежнему превышают норму.

Руководители района и общины провели встречу с жителями села, разъяснили последствия ракетного обстрела и дали рекомендации по обращению с водой и почвой. В населенный пункт уже подвезли питьевую воду, которой могут пользоваться местные жители.

Владимир Труш настойчиво посоветовал гражданам следовать указаниям Совета обороны Тернопольской области и надеется, что скоро замеры в селе Сапанов будут иметь показатели в пределах нормы.

В ночь с 4 на 5 апреля российские военные совершили атаку с воздуха на жителей Тернопольской области. Вражескую ракету сбили силы противовоздушной обороны в Кременчугском районе. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров.

Замеры показали увеличение уровня вредных веществ – выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква. Жителей этих территорий призывают не использовать воду из колодцев как питьевую. Также запрещается лов рыбы.

В населенный пункт доставляют питьевую воду. Автомобили спасательной службы возят техническую воду для нужд хозяйств и предприятий. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется.