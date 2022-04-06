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Розстріляні жителі та перші авіаудари: звірства російських військових у Бородянці

Юля Захарченко редакторка стрічки
Розстріляні жителі та перші авіаудари: звірства російських військових у Бородянці

У селищі Бородянка під Києвом російські військові розстрілювали мирних жителів, які розбирали завали житлових будинків після ворожих авіаударів.

Очільник Бородянської громади Георгій Єрко розповів про звірства російської армії у Київській області. За його словами, ворожі війська вели вогонь по цивільному населенню з бронетранспортерів та автоматів.

– Бородянка зараз звільнена від російських окупантів. Вона майже повністю зруйнована. Перші колони, які проходили, розстрілювали мирних жителів та їхні домівки, попри те, що по ним ніхто не відкривав вогню. Загинуло близько восьми людей під час проходження колони. Стріляли з БТР та автоматів. На превеликий жаль, перший авіаційний удар зазнало наше селище.

За його словами, один з авіаційних ворожих ударів потрапив на 9-поверховий житловий будинок, а люди, які ховалися у підвалах будівлі від небезпеки, були живцем поховані. Місцеві жителі намагалися відкопати тих людей, однак ворожі колони розстрілювали громадян, які розбирали завали.

Георгій Єрко наголосив, що російські війська не давали можливості відкрити гуманітарні коридори до Бородянки. Він зазначив, що жителі селище перебували у надскладних умовах.

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Фото: ДСНС

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