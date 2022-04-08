Российские захватчики 8 апреля атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего погибли не менее 30 человек и более 100 получили ранения.

Сначала сообщалось, что рашисты ударили кассетным Искандером. Позже начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что, по уточненной информации, краматорский вокзал был атакован Точкой-У.

Россияне уже традиционно начали говорить, что это не они нанесли удар и стали обвинять в этом ВСУ.

Пропагандисты начали рассказывать, что Точки-У вроде бы нет на вооружении в российской армии, но это не так.

Искандер есть только у россиян, тогда как ракетные комплексы Точка-У есть как у России, так и у Украины. Пропагандисты утверждают, что РФ не использует этот вид вооружения, но существует много подтверждений обратного.

Также в феврале прокремлевские ресурсы в один голос перепечатывали новости, что на так называемых учениях РФ и Белоруссии производились пуски ракет с комплексов Точка-У.

Интересно, что кремлевские РИА Новости запостили информацию о взрыве в Краматорске в 10.25, хотя первые сообщения в чатах появились примерно в 10.30, что подтверждают большинство людей.

В Twitter сообщение было выложено через TweetDeck — это сервис, используемый для отправки отложенных постов.

Но это еще не все. Задолго до удара один из пропагандистских каналов в Telegram предупреждал людей не покидать город на железнодорожном транспорте задолго до удара.

Там упорно указывали эвакуироваться из Краматорска и Славянска не через железнодорожный вокзал.

В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры сообщили, что на железнодорожном вокзале в Краматорске в момент ракетного удара находились около 4 тыс. человек, ожидавших эвакуационных поездов. Большинство из них – это женщины и дети.