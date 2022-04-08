На железнодорожном вокзале в Краматорске (Донецкая область) в момент ракетного удара находились около четырех тысяч человек, ожидавших эвакуационных поездов.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, большинство из них – это были женщины и дети.

Как известно, сегодня утром российские войска нанесли удары из ракетного комплекса Точка-У по вокзалу.

– В это время продолжалась эвакуация населения, и на вокзале находились почти 4 тыс. гражданских лиц, среди которых большинство – женщины и дети. По предварительным данным, десятки человек погибли и получили ранения. Полная информация о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуре устанавливается, — отметили в прокуратуре.

В момент удара на вокзале Краматорска находилось около 4 тыс. людей: погибли дети / 3 фотографии

О присутствии на вокзале около 4 тыс. мирных людей сообщил в эфире общенационального телемарафона и городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

– Враг хотел убить этих людей. Среди них 90% – пожилые люди, женщины и дети… Там до сотни людей пострадавших, много тяжелых, без ног. Сейчас оперирует около 30-40 хирургов одновременно… Обломки ракеты валяются по всему вокзалу, — заявил он.

По информации Национальной полиции Украины, ракета попала во временный зал ожидания, где на тот момент находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда.

Что известно о количестве погибших и пострадавших в Краматорске

По состоянию на данный момент известно о 39 погибших и 87 раненых вследствие обстрела вокзала в Краматорске.

Такие данные обнародовал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

– По состоянию на 13.00 известно о 39 погибших и 87 раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Среди раненых – большое количество тяжелых. Напомним, российские фашисты сегодня утром обстреляли Точкой-У железнодорожный вокзал в Краматорске, откуда организованно курсируют эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донбасса в более безопасные области Украины, — проинформировал он.

Кириленко подчеркнул, что россияне намеренно пытаются сорвать эвакуацию украинцев, чтобы впоследствии прикрываться гражданскими. Несмотря на это, глава ОВА заверил, что эвакуация продолжится, и все, кто захочет, смогут покинуть пределы области.

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, в свою очередь, сообщил, что среди 39 погибших есть четверо детей.

Как будут расследовать очередное преступление РФ

На месте обстрела сейчас работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики.

Как отметили в Национальной полиции, предварительно установлено, что российские захватчики применили Точку-У.

По факту обстрела вокзала Краматорска открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Источник: Национальная полиция, Донецкая областная прокуратура, Павел Кириленко, Артем Дехтяренко