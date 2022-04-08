Російські загарбники 8 квітня атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську, у результаті чого загинули щонайменше 30 людей та понад 100 отримали поранення.

Спершу повідомлялося, що рашисти вдарили касетним Іскандером. Пізніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за уточненою інформацією, краматорський вокзал був атакований Точкою-У.

Росіяни вже традиційно почали казати, що це не вони завдали удару та звинувачувати у цьому ЗСУ.

Пропагандисти почали розповідати, що Точки-У начебто немає на озброєнні у російської армії, але це не так.

Іскандер є лише у росіян, тоді як ракетні комплекси Точка-У є як у Росії, так і в України. Пропагандисти стверджують, що РФ не використовує цей вид озброєння, але існує багато підтверджень зворотного.

Також у лютому прокремлівські ресурси в один голос передруковували новини, що на так званих навчаннях РФ та Білорусі здійснювалися пуски ракет з комплексів Точка-У.

Цікаво, що кремлівські РІА Новини запостили інформацію про вибух у Краматорську о 10.25, хоча перші повідомлення в чатах з’явилися приблизно о 10.30, що підтверджують більшість людей.

У Twitter допис був викладений через TweetDeck – це сервіс, що використовується для надсилання відкладених постів.

Але й це ще не все. Задовго до самого удару один з пропагандистських каналів у Telegram попереджав людей не залишати місто залізничним транспортом задовго до удару.

Там наполегливо вказували евакуюватися з Краматорська та Слов’янська не через залізничний вокзал.

У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що на залізничному вокзалі в Краматорську у момент ракетного удару перебували близько 4 тис. людей, які очікували на евакуаційні потяги. Більшість із них – це були жінки та діти.