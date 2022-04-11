Мародерство российских военных не имеет предела: СБУ перехватила очередной разговор

Российские военные грабят и уничтожают все, что видят. Они забирают транспортные средства из разбитых автосалонов, украшения из ювелирных магазинов и даже переплавляют медь из взорванных машин.

Об этом стало известно из очередного телефонного разговора захватчиков, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

— А что там, кого-то “хлопнуть”, золото, деньги или что-нибудь там можно украсть? – спросил мужчина у российского солдата.

Захватчик ответил, что все украшения и золото из ювелирных магазинов уже украли, однако автосалон стал своеобразным “трофеем”.

– Мы все захватывали, крушили, автосалоны все пустые, все тачки украли, целые, прикинь, – рассказал российский военный “товарищу”.

Солдат РФ искренне радуется награбленному, его товарищ завидует, но все же подчеркнул – тот привезет ворованное добро домой только если сможет выжить.

Путинский военный ответил, что думает о самостреле и боится смерти. По его словам, во снах он убивает себя и от этого “дичает”. Но они уже давно одичали, раз совершают такие бесчинства, считают в СБУ.