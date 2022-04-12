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Під Києвом російські військові розстріляли родину: серед загиблих є двоє дітей

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Києвом російські військові розстріляли родину: серед загиблих є двоє дітей

У селі Гавронщина під Києвом російські військові розстріляли цілу родину з бойової машини піхоти. Від рук загарбників загинули дворічна дитина, підліток і троє жінок.

Керівник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що правоохоронці зафіксували поблизу Макарова чергове масове вбивство мирних жителів, яке сталося у середині березня 2022 року.

Правоохоронці знайшли цю розстріляну машину з тілами загиблих мирних жителів під час зачистки від ворогів місцевості під Києвом. За словами Нєбитова, родина намагалася евакуюватися з тимчасово окупованого російськими військами села, коли агресор відкрив вогонь по цивільному автомобілю з білими прапорами та написом діти.

Серед вбитих – дворічний хлопчик, 14-річний підліток, двоє жінок та бабуся.

Нєбитов додав, що водія транспортного засобу з тяжкими пораненнями доставили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

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Фото: Андрій Нєбитов

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