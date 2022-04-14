Тяжелый запах мертвых тел: в Буче из братской могилы возле церкви уже подняты 73 тела

В Буче из братской могилы у церкви Святого Апостола Андрея Первозванного уже подняты 73 тела мирных людей, которых убили российские оккупанты.

Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук.

По его словам, из найденных в городе 403 тел проведена идентификация 167. Сейчас известно, что это за люди, где они жили, где работали. Городской голова добавил, что теперь идет опознание родными, знакомыми, близкими.

Федорук отметил, что на сегодня люди, которые обеспокоены судьбой своих родных, возвращаются в города.

— Сегодня возле этого храма, где продолжают поднимать тела убитых российскими оккупантами гражданских украинцев, были руководители парламентов Украины, Польши и Чехии, – рассказал Федорук.

Он отметил, что глава польского парламента Томас Гродзкий, который по специальности врач, был в потрясении от увиденного.