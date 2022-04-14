Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 50 день войны
Убили Убили
197 детей
Ранили Ранили
>351 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Происшествия

Тяжелый запах мертвых тел: в Буче из братской могилы возле церкви уже подняты 73 тела

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Тяжелый запах мертвых тел: в Буче из братской могилы возле церкви уже подняты 73 тела

В Буче из братской могилы у церкви Святого Апостола Андрея Первозванного уже подняты 73 тела мирных людей, которых убили российские оккупанты.

Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук.

По его словам, из найденных в городе 403 тел проведена идентификация 167. Сейчас известно, что это за люди, где они жили, где работали. Городской голова добавил, что теперь идет опознание родными, знакомыми, близкими.

Федорук отметил, что на сегодня люди, которые обеспокоены судьбой своих родных, возвращаются в города.

— Сегодня возле этого храма, где продолжают поднимать тела убитых российскими оккупантами гражданских украинцев, были руководители парламентов Украины, Польши и Чехии, – рассказал Федорук.

Он отметил, что глава польского парламента Томас Гродзкий, который по специальности врач, был в потрясении от увиденного.

— Он сказал, что сам по специальности врач, но когда посетил Бучу, то даже его поразил тяжелый запах разлагающихся мертвых тел. Это Голгофа XXI века. Если кто-то может говорить, что это какая-то инсценировка, то пусть они сюда приезжают и пусть они это увидят. Это акт уничтожения варварами мирного населения, в частности женщин и детей, — подчеркнул он.

Читайте
В Буче я видел мешки с телами убитых, но говорить о доказательствах еще рано – прокурор МКС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка