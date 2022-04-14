Важкий запах мертвих тіл: у Бучі з братської могили біля церкви уже піднято 73 тіла

У Бучі з братської могили біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного уже піднято 73 тіла мирних людей, яких вбили російські окупанти.

Про це заявив мер міста Анатолій Федорук.

За його словами, із знайдених у місті 403 тіл проведена ідентифікація 167. Нині відомо, що це за люди, де вони жили, де працювали. Міський голова додав, що тепер триває впізнання рідними, знайомими, близькими.

Федорук зазначив, що на сьогодні люди, які переймаються долею своїх рідних, повертаються до міст.

– Сьогодні біля цього храму, де продовжують піднімати тіла вбитих російськими окупантами цивільних українців, були керівники парламентів України, Польщі та Чехії, – розповів Федорук.

Він зазначив, що очільник польського парламенту Томас Гродзький, який за фахом лікар, був у потрясінні від побаченого.