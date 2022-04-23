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Одессу атаковали с Каспийского моря: подробности ракетного удара

Юля Захарченко редактор ленты
Одессу атаковали с Каспийского моря: подробности ракетного удара

В Одессе две вражеские ракеты нанесли удары по военному объекту и двум жилым домам. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

По данным Воздушного командования Юг, ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

– Сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны воздушного командования Юг вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря, – говорится в сообщении.

Во время ведения боевых действий уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые ударили по Одессе, и два беспилотных летательных аппарата, которые, вероятно, корректировали огонь и ставили активные препятствия средствам ПВО Воздушных сил ВСУ.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинского телеканала подтвердил, что вражеская ракета попала по военному объекту.

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Источник: Воздушное командование Юг

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Фото: Getty Images

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