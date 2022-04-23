Допросы и принудительная депортация в РФ: Денисова о “фильтрации” украинцев в Мариуполе

Российские военные заставляют граждан Украины проходить так называемую “фильтрацию” во время “эвакуации” с временно оккупированных территорий, которая длится по меньшей мере несколько дней.

Возле Мариуполя действуют четыре фильтрационных лагеря, в которых людей удерживают перед депортацией в Россию.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что, прежде чем добраться до таких лагерей, мирные жители вынуждены проходить несколько блокпостов с тщательной проверкой документов.

— В лагерях наши граждане подвергаются многочасовым допросам, оккупанты проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Рашисты тщательно ищут государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции, — отметила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Людмила Денисова рассказала, что по результатам “фильтрации” выдают соответствующие бумажки. Судьба граждан, не прошедших “фильтрацию”, остается неизвестной для Украины.

На границе страны-агрессора России людей тщательно обыскивают, проверяют документы и личные вещи. А допросы могут продолжаться в течение нескольких часов, которые проводят сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

По словам Денисовой, аналогичные процедуры проходят также украинцы, пытающиеся уехать в другие страны через временно оккупированный Крым, а “эвакуированных” граждан доставляют в северные регионы Российской Федерации.

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