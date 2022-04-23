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Одесу атакували з Каспійського моря: подробиці ракетного удару

Юля Захарченко редакторка стрічки
Одесу атакували з Каспійського моря: подробиці ракетного удару

В Одесі дві ворожі ракети завдали ударів по військовому об’єкту та двом житловим будинкам. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

За даними Повітряного командування Південь, ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

– Сьогодні, 23 квітня, з 14.00 до 15.00 угруповання протиповітряної оборони повітряного командування Південь вела бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря, – йдеться у повідомленні.

Під час ведення бойових дій знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які вдарили по Одесі, та два безпілотні літальні апарати, які, ймовірно, корегували вогонь та ставили активні перешкоди засобам ППО Повітряних Сил ЗСУ.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі українського телеканалу підтвердив, що ворожа ракета потрапила по військовому об’єкту.

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Джерело: Повітряне командування Південь

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Фото: Getty Images

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