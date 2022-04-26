В Мариуполе российские военные приступили к обыскам и зачисткам. Уцелевшие дома, в которых они планируют расселять вражеских солдат, обозначают буквой Z, а другие — разграбливают, оставляют открытыми и планируют там дальше осуществить компактное расселение в зоне “условной безопасности”.

Захватчики взламывают и разворовывают вещи в уцелевших домах. В районе Морского лицея оккупанты анонсировали открытие первого социального общежития, однако пока неизвестно, где он будет расположен и кого туда будут селить.

— Оккупанты разграбляют архивный и культурный фонды Мариупольских музеев. Сообщают о намерении все вывезти в Донецк, а затем после оценки “отправить наиболее ценные экспонаты на экспозицию в Россию”. Россия — страна официального грабежа. Ярость. Просто ярость, — подчеркнул советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко отметил, что зеленый коридор для Азовстали, где находятся мирные жители и дети, оказался очередной ловушкой. Российские войска сделали предложение сдаться, а после небольшой паузы обстреливают по жилой зоне в границах условного выхода с завода. Мариуполь буквально ровняют с землей.

— Черный дым над Азовсталью – безусловное последствие нанесения бомбового удара. Учитывая, что завод был законсервирован в соответствии с технологическими нормами, это может быть следствием сверхмощных антибункерных бомб, — рассказал Андрющенко.

Гуманитарная обстановка в Мариуполе остается критически тяжелой – продуктов и воды катастрофически не хватает, а медицинская помощь вообще недоступна.

Российские военные перешли к позорной практике обеспечения едой мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы, отметил советник мэра города. Поэтому жители Мариуполя вынуждены разбирать завалы и обустраивать братские могилы, чтобы буквально не умереть с голоду.