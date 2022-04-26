Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 61 день войны
Убили Убили
215 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Российские наемники собираются принудительно мобилизовать мужчин в Мелитополе — мэр

Юля Захарченко редактор ленты
Мелітополь вибух

В Мелитополе российские войска блокируют выезд мужчин из города. Наемники РФ принудительно мобилизуют граждан Украины в Вооруженные силы Российской Федерации. Это началось несколько недель назад, когда захватчики на блокпостах стали предлагать присоединиться к армии страны-агрессора.

Городской глава Мелитополя Иван Федоров отметил, что следующий этап их опроса начался, когда российские наемники стали обходить дома мирных жителей. Коллаборанты активно предоставляют захватчикам информацию о том, где остались мужчины.

– Тем мужчинам, которые остались, они предлагали. Но мы ясно понимаем по внутренней информации, что они уже готовятся к полноценной мобилизации, собираются забирать наших мужчин в армию оккупантов. Мы понимаем, что россияне их отправляют, чтобы мужчины не как военные работали, а были пушечным мясом.

Мэр Мелитополя рассказал о критической гуманитарной ситуации в населенных пунктах в Запорожской и Херсонской областях. Оккупанты забрали у местных жителей сел посевной материал и сельскохозяйственную технику, а еду не привозят из-за опасной ситуации.

— Действительно, отдельная группа оккупантов обходят по селам, по домам, в каждый дом заходят. Они ищут посевной материал или сельскохозяйственную технику, отбирают и вывозят ее на временно оккупированную территорию Крыма.

Читайте
Угрозы захвата столицы сейчас нет – глава Киевской ГВА

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: ГСЧС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка