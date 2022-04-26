У Маріуполі російські військові розпочали обшуки та зачистки. Вцілілі будинки, в яких вони планують розселяти ворожих солдатів, позначають літерою Z, а інші – розграбовують, залишають відкритими та планують там далі здійснити компактне розселення у зоні “умовної безпеки”.

Загарбники зламують та розкрадають речі у вцілілих домівках. У районі Морського ліцею окупанти анонсували відкриття першого соціального гуртожитку, проте поки невідомо, де він розташовуватиметься та кого туди селитимуть.

– Окупанти розграбовують архівний та культурний фонди Маріупольських музеїв. Повідомляють про намір все вивезти до Донецька, а потім після оцінювання “відправити найбільш цінні експонати на експозицію до Росії”. Росія – країна офіційного грабування. Лють. Просто лють, – наголосив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що зелений коридор для Азовсталі, де перебувають мирні жителі та діти, виявився черговою пасткою. Російські війська зробили пропозицію здатися, а після невеликої паузи обстрілюють по житловій зоні у кордонах умовного виходу з заводу. Маріуполь буквально рівняють з землею.

– Чорний дим над Азовсталлю – безумовний наслідок завдання бомбового удару. Враховуючи, що завод було законсервовано відповідно до технологічних норм, це може бути наслідком застосування надпотужних антибункерних бомб, – розповів Андрющенко.

Гуманітарна обстановка у Маріуполі залишається критично важкою – продуктів та води катастрофічно не вистачає, а медична допомога взагалі недоступна.

Російські військові перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно у разі залученості до робіт, зазначив радник мера міста. Через це жителі Маріуполя змушені розбирати завали та облаштовувати братські могили, щоб буквально не вмерти з голоду.