29 апреля на территории Бучанского района в селе Мироцкое обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской Федерации мордовали, а затем жестоко убили.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Андрей Небитов.

— Вчера в Мироцком, к сожалению, есть еще одна страшная находка — это массовое захоронение людей. Там, возле лесополосы, где находились позиции армии РФ, нашли троих мужчин. Явно они замучены. На каждой конечности тела есть пулевое сквозное ранение. У каждого на голове были тряпка, скотч и завязанные глаза, а также завязаны руки сзади. Их пытали длительный период времени, потому что вся одежда у них в крови, — сообщил он.

Небитов добавил, что “напоследок им стреляли каждому в уши”. Из их одежды видно, что они гражданские. Личность этих мужчин пока не установлена ​​из-за того, что их лица искажены пытками.

— Это еще одно очередное преступление и очередное массовое захоронение, которое совершили российские солдаты на территории Бучанского района. В этом районе солдаты армии РФ убили и замучили уже более 1 тыс. гражданских людей, — отметил Небитов.

Их тела были осмотрены следователями совместно с экспертами-криминалистами и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления конечной причины смерти. Но визуально видно, что людей пытали и стреляли в них.

По словам Небитова, в общей сложности следователями было осмотрено 1 202 тела гражданских в Киевской области, которые были убиты российскими извергами.

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