29 квітня на території Бучанського району у селі Мироцьке виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати Російської Федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Андрій Нєбитов.

— Вчора у Мироцькому, на жаль, маємо ще одну страшну знахідку – це масове поховання людей. Там, біля лісосмуги, де знаходилися позиції армії РФ, знайшли трьох чоловіків. Явно вони закатовані. На кожній кінцівці тіла мають кульове наскрізне поранення. У кожного на голові були ганчірка, скотч та зав’язані очі, а також зав’язані руки позаду. Їх катували тривалий період часу, бо весь одяг у них у крові, – повідомив він.

Нєбитов додав, що “наостанок їм стріляли кожному у вуха”. З їхнього одягу видно, що вони цивільні. Особистість цих чоловіків поки не встановлена через те, що їхні обличчя спотворені шляхом катування.

— Це ще один черговий злочин та чергове масове поховання, яке зробили російські солдати на території Бучанського району. У цьому районі військові армії РФ вбили та закатували вже понад 1 тис. цивільних людей, – зазначив Нєбитов.

Їхні тіла були оглянуті слідчими спільно з експертами-криміналістами та передані до судово-медичних установ для встановлення кінцевої причини смерті. Але візуально видно, що людей катували та у них стріляли.

За словами Нєбитова, загалом слідчими було оглянуто 1 202 тіла цивільних у Київській області, які були вбиті російськими нелюдами.

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