Тело 10-летней девочки нашли среди погибших во время оккупации Киевской области

В Киевской области на Бучанщине найдены четыре мирных жителя, убитые российскими военными. Среди них есть 10-летняя девочка и три взрослых человека. Тела направили в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз.

По данным Полиции Киевской области, в селе Шибино эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка. Она погибла от осколочных ранений в результате вражеского авиаудара. Также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли вплотную возле его дома.

В селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней местной жительницы, погибшей в результате вражеских обстрелов. После чего на кладбище женщину похоронили односельчане.

Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя старушка из села Озорщина. Пожилая женщина погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки.

Украинские правоохранители провели предварительный осмотр тел погибших. В настоящее время их доставили в морги на проведение судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить окончательные причины смерти мирных жителей.

Related video

Источник: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области