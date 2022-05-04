Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Происшествия

Тело 10-летней девочки нашли среди погибших во время оккупации Киевской области

Юля Захарченко редактор ленты
Тело 10-летней девочки нашли среди погибших во время оккупации Киевской области

В Киевской области на Бучанщине найдены четыре мирных жителя, убитые российскими военными. Среди них есть 10-летняя девочка и три взрослых человека. Тела направили в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз.

По данным Полиции Киевской области, в селе Шибино эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка. Она погибла от осколочных ранений в результате вражеского авиаудара. Также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли вплотную возле его дома.

В селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней местной жительницы, погибшей в результате вражеских обстрелов. После чего на кладбище женщину похоронили односельчане.

Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя старушка из села Озорщина. Пожилая женщина погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки.

Украинские правоохранители провели предварительный осмотр тел погибших. В настоящее время их доставили в морги на проведение судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить окончательные причины смерти мирных жителей.

Related video
Читайте
Если бы в плену РФ узнали, я бы не вернулся – автор фразы о "русском корабле"

Источник: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка