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Тіло 10-річної дівчинки знайшли серед загиблих під час окупації Київської області

Юля Захарченко редакторка стрічки
Тіло 10-річної дівчинки знайшли серед загиблих під час окупації Київської області

У Київській області на Бучанщині знайдено чотирьох мирних жителів, вбитих російськими військовими. Серед них є 10-річна дівчинка та троє дорослих людей. Тіла направили до моргу для проведення судово-медичних експертиз.

За даними Поліції Київської області, у селі Шибине ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка. Вона загинула від осколкових поранень внаслідок ворожого авіаудару. Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку.

У селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної місцевої жительки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу. Після чого на цвинтарі жінку поховали односельчани.

Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озірщина. Літня жінка загинула у власній оселі, в якій виникла пожежа внаслідок ворожої атаки.

Українські правоохоронці провели попередній огляд тіл загиблих. Наразі їх доправили до моргів на проведення судово-медичних експертиз, щоб встановити остаточні причини смерті мирних жителів.

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Джерело: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

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