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Продолжаются тяжелые бои, но защитники держат оборону – обращение командира полка Азов

Юля Захарченко редактор ленты
прапор україни

Украинские защитники продолжают держать оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе, где не утихают тяжелые бои и попытки штурма российских военных.

— Слава Украине! Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе Азовсталь. Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, — отметил командир полка Азов и подполковник Денис Прокопенко о ситуации на Азовстали.

По его словам, украинские защитники задействуют нечеловечные силы, чтобы сдержать штурм Азовстали.

– Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые задействуют нечеловеческие усилия, чтобы сдержать наступление противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ — держать оборону, — подчеркнул командир полка Азов.

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Фото: Dreamstime

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