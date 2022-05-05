Экс-работник Азовстали показал оккупантам тайные подземные ходы, которые сейчас штурмуют — Геращенко

Бывший работник завода Азовсталь в Мариуполе показал российским военнослужащим тайные подземные ходы под территорией предприятия, которые они сейчас пытаются штурмовать. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— Российские отбросы нашли изменника среди сотрудников завода. Какого-нибудь электрика, показавшего тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера российские войска начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, полученной от предателя, — подчеркнул Геращенко.

По его мнению, именно поэтому из Москвы в Мариуполь внезапно приехал российский пропагандист Владимир Соловьев.

– Ему обещали, что уже вчера территорию Азовстали начнут штурмовать российские подонки, поэтому он сможет заснять “победу” российских негодяев над украинскими защитниками. Вчера этого не произошло, наши защитники продолжают защищать территорию Азовстали, – подчеркнул Геращенко.

Антон Геращенко убежден, что подвиг украинских защитников запомнят учебники, а предатель, показавший тайные подземные ходы под территорией завода Азовсталь, обязательно сможет найти свою пулю или кирпич, который попадет по голове.