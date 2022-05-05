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Тривають важкі бої, але захисники тримають оборону – звернення командира полку Азов

Юля Захарченко редакторка стрічки
прапор україни

Українські захисники продовжують тримати оборону на заводі Азовсталь у Маріуполі, де тривають важкі бої та спроби штурму російських військових.

– Слава Україні! Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть силам противника, що переважають. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, – зазначив командир полку Азов та підполковник Денис Прокопенко щодо ситуації на Азовсталі.

За його словами, українські захисники докладають нелюдські сили, щоб стримати штурм Азовсталі.

– Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюсь своїми солдатами, які докладають нелюдських зусиль, щоб стримати наступ противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але попри все ми продовжуємо виконувати наказ – тримати оборону, – наголосив командир полку Азов.

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Фото: Dreamstime

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