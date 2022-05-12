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Выстрелили в спину: CNN показало видео еще одного преступления солдат РФ в Киевской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Выстрелили в спину: CNN показало видео еще одного преступления солдат РФ в Киевской области

В Киевской области российские солдаты застрелили двух безоружных мирных жителей. Оба мужчины погибли в результате враждебной агрессии. Один из них был владельцем ограбленного автосалона, а второй, 68-летний гражданин, работал там сторожем.

Убийство мирных жителей российскими военными 16 марта возле автосалона попало на видео, имеющееся в распоряжении CNN. В настоящее время украинская прокуратура расследует очередное военное преступление армии страны-агрессора.

Дочь 68-летнего сторожа считает захватчиков дикими палачами, поскольку ее отец был мирным и безоружным, а его жестоко и цинично убили.

— Они (российские солдаты. — Ред.) палачи. Это ужасно, потому что мой отец был гражданским и мирным безоружным человеком. Ему было 68 лет, – сказала дочь погибшего.

Пятеро российских солдат пытались ворваться на территорию предприятия. Захватчики начали стрелять в замки и выбивать стекла. Владелец автосалона и сторож вышли к ним с поднятыми руками, а вражеские военные обыскали их.

После этого два мирных жителя начали возвращаться к посту охраны, а представители российской армии открыли по ним огонь. Мужчины упали на землю. Вражеские солдаты ворвались в автосалон, сняли бронежилеты и начали осматривать все ящики в столах.

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Пока солдаты грабили предприятие, сторож был еще жив. Он завязал самодельный жгут на бедро и пытался встать на ноги. Мужчина вернулся к своему сторожевому посту и вызвал помощь, но в итоге все равно умер.

Один из мужчин, приехавших на помощь сторожу, заявил, что эти кровавые преступления вызывают ненависть к российским военным, убивающим мирных жителей Украины без причины.

Дочь 68-летнего сторожа попросила кремировать его останки, поскольку надлежащее захоронение было невозможно в условиях боевых действий. Его прах все еще ждет ее в морге. Девушка надеется, что однажды она сможет похоронить его в могиле матери. Она уверена, что справедливость восстановится, а все российские военные преступники предстанут перед международным судом.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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