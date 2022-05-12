Вистрілили в спину: CNN показало відео ще одного злочину солдатів РФ у Київській області

У Київській області російські солдати застрелили двох беззбройних мирних жителів. Обидва чоловіки загинули внаслідок ворожої агресії. Один із них був власником пограбованого автосалону, а другий, 68-річний громадянин, працював там сторожем.

Вбивство мирних жителів російськими військовими 16 березня біля автосалону потрапило на відео, яке є у розпорядженні CNN. Зараз українська прокуратура розслідує черговий воєнний злочин армії країни-агресора.

Донька 68-річного сторожа вважає загарбників дикими катами, оскільки її батько був мирним та беззбройним, а його жорстоко та цинічно вбили.

– Вони (російські солдати. – Ред.) кати. Це жахливо, бо мій батько був цивільним і мирним беззбройним чоловіком. Йому було 68 років, – сказала донька загиблого.

П’ятеро російських солдатів намагалися вдертися на територію підприємства. Загарбники почали стріляти у замки та вибивати скло. Власник автосалону та сторож вийшли до них із піднятими руками, а ворожі військові обшукали їх.

Після цього двоє мирних жителів почали повертатися до посту охорони, а представники російської армії відкрили по них вогонь. Обидва чоловіки впали на землю. Ворожі солдати вдерлися в автосалон, зняли бронежилети та почали оглядати всі ящики у столах.

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Поки солдати грабували підприємство, сторож ще був живим. Він зав’язав саморобний джгут на стегно та намагався встати на ноги. Чоловік повернувся до свого сторожового посту та викликав допомогу, але врешті все одно помер.

Один з чоловіків, які приїхали на допомогу сторожеві, заявив, що ці криваві злочини викликають ненависть до російських військових, які вбивають мирних жителів України без причини.

Донька 68-річного сторожа попросила кремувати його останки, оскільки належне поховання було неможливим в умовах бойових дій. Його прах все ще чекає на неї в морзі. Дівчина сподівається, що одного разу вона зможе поховати його у могилі матері. Вона переконана, що справедливість відновиться, а всі російські воєнні злочинці постануть перед міжнародним судом.