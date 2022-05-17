Прорыва границы не было: Сумщина подвергается самым мощным обстрелам с начала войны

Май, 17 в 15:48

В Сумской области продолжаются массовые вражеские обстрелы с территории страны-агрессора России. Уже известно о пяти попаданиях в районе Эсмани и 70 взрывах в направлении Бояро-Лежачи.

Зафиксировано шесть взрывов в районе населенного пункта Сопич. Российские войска обстреливают Шосткинский район возле города Середина-Буда.

Вдоль границы Украины есть пожары, спровоцированные вражескими обстрелами. Прорыв государственной границы не зафиксирован, однако провокационные обстрелы с территории России продолжаются.

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Массированных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, аналогичных сегодняшнему со стороны российских военных, не было с начала полномасштабной войны, заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в последние дни активизировалась российская авиация, вертолеты, которе поднимались над территорией России, обстреливали ракетами воздух-земля населенные пункты Сумской области, бомбардировали крылатыми ракетами.

Живицкий отметил, что за последние два дня были попытки проникновения через границу российских диверсионно-разведывательных групп.

Утром стало известно о массовых обстрелах Сумской области с территории России. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах для своей безопасности.