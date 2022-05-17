Прориву кордону не було: Сумщина зазнає найпотужніших обстрілів з початку війни

Травень, 17 в 15:48

У Сумській області тривають масові ворожі обстріли з території країни-агресора Росії. Вже відомо про п’ять влучань у районі Есмані та 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачі.

Зафіксовано шість вибухів у районі населеного пункту Сопич. Російські війська обстрілюють Шосткинський район біля міста Середина-Буда.

Вздовж кордону України є пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Прориву державного кордону не зафіксовано, проте провокаційні обстріли з території Росії продовжуються.

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Масованих обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області, аналогічних сьогоднішньому з боку російських військових, не було з початку повномасштабної війни, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в останні дні активізувалася російська авіація, гелікоптери, що піднімалися над територією Росії, обстрілювали ракетами повітря-земля населені пункти Сумської області, здійснювали бомбардування крилатими ракетами.

Живицький зазначив, що протягом останніх двох днів були спроби проникнення через кордон російських диверсійно-розвідувальних груп.

Вранці стало відомо про масові обстріли Сумської області з території Росії. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах задля власної безпеки.