Май, 20 в 11:23

Утром 20 мая российские оккупанты обстреляли один из городов Житомирщины. По словам главы Коростенской районной военной администрации Юрия Тарасюка, два взрыва были зафиксированы в районе города Малин.

Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 8.20. Сейчас она все еще продолжается.

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Город Малин расположен в Коростенском районе Житомирской области, недалеко от границы с Беларусью. Также город расположен недалеко от столицы Украины. Расстояние Малин – Киев составляет чуть более 100 км.

Малин на карте

Полномасштабная война России против Украины длится 86-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, обстреливать жилые районы, другую гражданскую и критическую инфраструктуру.

В Генштабе ВСУ сообщают, что российские военные наступают в районах Лисичанска и Северодонецка. На Славянском направлении россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру в районе Долгенького, Большой Камышевахи и Долины.

На Донецком направлении армия РФ активизировала наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.