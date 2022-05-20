Май, 20 в 8:06

На 86-е сутки полномасштабной войны в Украине российские военные наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.

Карта боевых действий в Украине на 20.05.2022

На Славянском направлении россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру в районе Долгенького, Великой Камышевахи и Долины.

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На Донецком направлении армия РФ активизировала наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.

В настоящее время враг открывает огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, чтобы разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении захватчики периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах Дибровы и Закотного.

Штурмовые действия в направлении Северодонецка успешными для врага не были – россияне на этом направлении понесли потери и были вынуждены отступить. По состоянию на 20 мая оккупанты ведут боевые действия в районе Тошковки.

При поддержке артиллерии и минометов армия РФ проводила наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива и одновременно пыталась улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки на Бахмутском направлении.

Потери россияне понесли в районе Александрополья.

Артиллерию враг применил для штурмовых и наступательных действий в районе Веселого на Авдеевском направлении, но также отступил, понеся потери.

По гражданской инфраструктуре на Кураховском направлении россияне совершали массированные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня. Безуспешно вела наступление армия РФ в районах Новомихайловки и Александровки.

Инфраструктуру и мирные домохозяйства на Новопавловском и Запорожском направлениях враг поражал из реактивной и ствольной артиллерии и минометов, а также вел контрбатарейную борьбу.

В районе Новодаровки потери заставили россиян отойти на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении захватчики обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии, оборудовали позиции и строили вторую линию обороны.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

На Бессарабском, Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении враг оборудует позиции в районе населенного пункта Азаровка Брянской области.

Кроме того, обстрелял из артиллерии и минометов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вирки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении россияне удерживают занятые рубежи, пытаются проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции, и ведут усиленную воздушную разведку с применением беспилотника.

Продолжались боевые действия в районе Тернового и Веселого. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

Полномасштабная война в Украине длится уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW