Травень, 20 в 11:23

Вранці 20 травня російські окупанти обстріляли одне із міст Житомирщини. За словами голови Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка, два вибухи зафіксували в районі міста Малин.

Повітряну тривогу у Житомирській області оголосили о 8.20. Наразі вона все ще триває.

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Місто Малин розташоване у Коростенському районі Житомирської області, неподалік від кордону з Білоруссю. Також місто розташоване неподалік столиці України. Відстань Малин – Київ становить трохи більше 100 км.

Малин на карті

Повномасштабна війна Росії проти України триває 86-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, обстрілювати житлові райони, іншу цивільну та критичну інфраструктуру.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські військові наступають у районах Лисичанська та Сєвєродонецька. На Слов’янському напрямку росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру в районі Довгенького, Великої Комишувахи й Долини.

На Донецькому напрямку армія РФ активізувала наступальні та штурмові дії, щоб покращити своє тактичне положення.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.