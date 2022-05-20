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Факты / Происшествия

Взрывы в Малине: поврежден объект инфраструктуры и сотни жилых домов

Юля Захарченко, редактор ленты
рятувальники
Фото: Depositphotos

В Житомирской области утром прогремели несколько взрывов в районе города Малин. В результате российских авиаударов поврежден объект инфраструктуры и около сотни жилых домов.

Городской глава Малина Александр Ситайло отметил, что сейчас известно о трех раненых мирных жителях.

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— Сегодня по территории общины в очередной раз нанесены ракетные удары. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов. Жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых, — сообщил мэр Малина.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. В течение дня планируют возобновить электропитание в микрорайоне, отметил Александр Ситайло.

Он призвал местных жителей не распространять в социальных сетях фотографии и видеозаписи с места происшествия.

Утром стало известно о взрывах в Малине Житомирской области. По словам главы Коростенской районной военной администрации Юрия Тарасюка, зафиксировано два вражеских авиаудара.

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