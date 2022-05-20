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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Малині: пошкоджено об’єкт інфраструктури та сотні житлових будинків

Юля Захарченко, редакторка стрічки
рятувальники
Фото: Depositphotos

У Житомирській області вранці пролунало декілька вибухів у районі міста Малин. Внаслідок російських авіаударів пошкоджено об’єкт інфраструктури та близько сотні житлових будинків.

Міський глава Малина Олександр Ситайло зазначив, що зараз відомо про трьох поранених мирних жителів.

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– Сьогодні по території громади вкотре завдано ракетних ударів. Пошкоджені об’єкт інфраструктури та близько 100 житлових будинків. Жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених, – повідомив мер Малина.

Зараз на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня планують відновити електроживлення у мікрорайоні, зазначив Олександр Ситайло.

Він закликав місцевих жителів громади не поширювати у соціальних мережах фотографії та відеозаписи з місця події.

Вранці стало відомо про вибухи у Малині на Житомирщині. За словами глави Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка, зафіксовано два ворожих авіаудари.

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