Травень, 20 в 13:28

У Житомирській області вранці пролунало декілька вибухів у районі міста Малин. Внаслідок російських авіаударів пошкоджено об’єкт інфраструктури та близько сотні житлових будинків.

Міський глава Малина Олександр Ситайло зазначив, що зараз відомо про трьох поранених мирних жителів.

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– Сьогодні по території громади вкотре завдано ракетних ударів. Пошкоджені об’єкт інфраструктури та близько 100 житлових будинків. Жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених, – повідомив мер Малина.

Зараз на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня планують відновити електроживлення у мікрорайоні, зазначив Олександр Ситайло.

Він закликав місцевих жителів громади не поширювати у соціальних мережах фотографії та відеозаписи з місця події.

Вранці стало відомо про вибухи у Малині на Житомирщині. За словами глави Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка, зафіксовано два ворожих авіаудари.